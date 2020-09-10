Kayıt
07:40 10 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Gözaltına aldıkları şüpheliyi işkenceyle öldüren polislere hapis

    Twitter
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1042814827_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_74acfaf3eab4eba662d73030715b600d.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202009101042814857-gozaltina-aldiklari-supheliyi-iskenceyle-olduren-polislere-hapis/

    Bangladeş'in başkenti Dakka'da gözaltına alınan bir şahsın polis nezaretinde işkence yapılarak öldürülmesi suçundan yargılanan 5 polisin 3'üne müebbet hapis cezası, 2'sine de 7'şer yıl hapis cezası verildi.

    Bangladeş’in başkenti Dakka’da 9 Şubat 2014’te gözaltına alınan bir kişinin nezarette polis tarafından uygulanan işkence sonucu öldürülmesi üzerine görülen davada sonuca varıldı. Mahkeme, olaya karışan 5 polisin 3’üne müebbet hapis cezası, 2’sine de 7’şer yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme, mahkumların, 14 gün içerisinde Johnny'nin ailesine 2 bin dolar karşılığında yerli para ödenmesine de karar verdi.

    Johnny'nin ailesinin avukatı Abdullah Abu, kanun neticesinde bu davada verilebilecek en yüksek cezanın müebbet hapis cezası olduğu belirterek, verilen karardan çok memnun olduğu dile getirdi. Polislerin avukatı olan Faruk Ahmed ise, verilen kararın anayasaya aykırı olduğu belirterek, Bangladeş Yüksek Mahkemesine başvuracağını belirtti.

    Johnny'nin kardeşi Imtiaz Hossain Rocky, annesi Kurshid Begüm ve vatandaşlar karar açıklanmadan önce Dakka Adliye Sarayı önünde toplanarak verilecek kararı bekledi. Karar açıklandıktan sonra Johnny'nin kardeşi Rocky, karardan memnun olduklarını dile getirerek, kararın yüksek mahkemede de onanmasını talep ettiklerini belirtti.

    Ne olmuştu?

    9 Şubat 2014 tarihinde Dakka’da yaşayan Johnny isimli bir vatandaş, katıldığı mahalle düğününe baskın düzenleyen polis tarafından herhangi bir suç belirtilmeden birkaç kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. İddialara göre gözaltına alınan şahısların aileleri, çocukların serbest bırakılması için başvurduğu polisler kendilerinden büyük miktarda rüşvet talep etti. Bazı aileler rüşvet vererek çocukların serbest bırakılmasını sağlarken Johnny'nin ailesi maddi yetersizlik yüzünden rüşvet veremedi. Nezarette kalan Johnny'i polis gece boyunca uyguladığı çeşitli işkenceler sonucu öldürdü.

    2013 yılında Gözaltında İşkenceyi ve Ölümü Önleme Yasası'nın yürürlüğe girmesinden bu yana Bangladeş'te ilk kez, polis nezaretinde meydana gelen bir ölüm olayında açılan davada karar verildi. Bu doğrultuda ülke genelinde zaman zaman gözaltına alınarak rüşvet veya başka kazançlar elde etmek amacıyla polis tarafından uygulanan işkenceye karşı ilk karar oldu. Verilen karar yıllardır polis nezaretinde yapılan işkenceden sonra yakınlarını kaybeden ailelere de umut ışığı oldu.

    Etiketler:
    Gözaltı, işkence, Polis, Dakka, Bangladeş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    BBC'de yer alan habere göre polisin Midilli limanına gitmek isteyen sığınmacıları engellediğine dair haberlerin de olduğu ifade edildi. Mültecileri destekleyen Stand by Me Lesvos grubu ise, yerel halktan bazılarının sığınmacıların yakın köylere gitmesini engellediğine ve onlara saldırdığına dair bilgi aldıklarını belirtti.
    Neredeyse tamamen yanan Moria mülteci kampından kareler
    Karikatür
    Fas’taki Libya Diyalog Toplantısı sona erdi
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet