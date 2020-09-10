Afganistan hükümeti ve Taliban’ın barış görüşmeleri cumartesi günü başlıyor

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin Cumartesi günü başlaması bekleniyor.

Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki Siyasi Ofisi'nin yeni atanan sözcüsü Muhammed Naim Vardak tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin Cumartesi günü başlayacağı ifade edilirken, bir Afgan yetkilisi ise hükümet müzakerecilerinin Taliban ile gerçekleştirilecek barış görüşmeleri için yarın Doha’ya gitmek için ülkeden ayrılması beklendiğini dile getirdi.

2-2 Which will start in Qatar 4th of Muharram 1442 which corresponds to 12/9/2020,& 22/6/1399

IEA intends to carry out the negotiation process well & establish durable peace & a pure Islamic system within the framework of Islamic values ​​& the highest interests of our country. — ډاکټر محمد نعیم (Dr Mohammad Naeem) (@IeaOffice) September 10, 2020

​Afgan hükümeti müzakere heyeti üyesi Hafız Mansur yaptığı açıklamada, “Doha’ya gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği ifade edildi” dedi.

Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal yaptığı açıklamada, “Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin müzakere heyeti, Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin talimatı üzerine Taliban ile doğrudan barış müzakerelerine başlamak için yarın Doha'ya gidecek” dedi.

On the instruction of President Ashraf Ghani, the negotiating team of the Islamic Republic of Afghanistan will travel to Doha tomorrow to start direct peace negotiations with the Taliban. — Javid Faisal (@Javidfaisal) September 10, 2020

​Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri, ABD desteği ile gerçekleştirilen esir değişimi nedeniyle 6 ay ertelenmişti. Bu süreçte Taliban bin Afgan askerini, Afgan hükümeti ise 5 bin Taliban mensubunu serbest bıraktı.