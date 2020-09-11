Çinli ve Hint askerlerinin sopalı-yumruklu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemeyen Çin ile Hindistan askerlerine ait olduğu iddia edilen ve her iki taraftan onlarca askerin sopa ve yumruklarla birbirine giriştiği bir kavganın görüntüleri gündem oldu.

Daha önce çatışmanın yaşandığı Hindistan ile Çin sınırındaki Ladakh'taki Galwan Vadisi'nden olduğu, Çinli ile Hint askerlerin sopalarla ve yumruklarla kavga ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çin'de hızlı bir şekilde yayılan görüntüler, ilk kez 8 Eylül'de paylaşılmış, 15 Haziran’da en az 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmaya ait olduğu iddia edilmişti.

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Ancak adının açıklanmasını istemeyen Çinli bir askeri uzman, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, görüntülerin muhtemelen mayıs ayında Galwan Nehri yakınlarında yaşanan kavgaya ait olduğunu düşündüğünü belirtti.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışma, iki ülke arasındaki gerginliğin yeniden yükselmesine neden olmuştu.