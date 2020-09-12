Çin Dışişleri'nden ŞİÖ'ye 'orman kanunu çağına' geri dönmeme çağrısı

Moskova'da düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Wang Yi, ŞİÖ2nün bölge ve dünyanın güvenlik, refah ve istikrarına katkıda bulunması için çaba harcamaya hazır olduğuna dikkat çekerek "Ne yazık ki, ABD süper güç olarak 'Önce Amerika' stratejisine uyarak kendi çıkarlarını başkalarına dayatma politikasını izlemekte kararlı. ABD, tek taraflılık ilkesi doğrultusunda hareket etmeye devam edip taraf olduğu anlaşmalardan sürekli çekilmekte, bu anlaşmaları ihlal etmekte ve sadece uluslararası arenada üstlendiği sorumlulukları yerine getirmekten vazgeçmekle kalmayıp başka ülkelerin ulusal çıkarlarına da zarar vermek için türlü gerekçeler uydurmakta" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle ABD'nin 'mevcut dünya düzenini en çok ihlal eden aktör' haline gelmiş olduğuna vurgu yapan Wang Yi, bu durumda ŞİÖ'nün temeli BM Tüzüğü olan uluslararası ilişkilerin temel kuralları ve BM'nin merkezi konumunu koruması, çok taraflılığa destek vermesi, yabancı güçlerin bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmesine karşı çıkması ve dünyayı 'orman kanunu çağına' geri getirme çabalarına karşı koyması gerektiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı ayrıca tarafların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaklaşa mücadele için dayanışma ve işbirliği içinde bulunması, terörizmin her türüne karşı mücadele edilmesi ve ve bölgedeki başlıca sorunlara diyalog yoluyla siyasi çözüm getirilmesi konusunda da mutabık kaldığını dile getirdi.