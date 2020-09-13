Nepal’de toprak kayması: 11 ölü, 20 kayıp

Nepal hükümetinden yapılan açıklamaya göre, başkent Katmandu'nun 120 kilometre doğusundaki 3 köyde etkili olan sağanak heyelana yol açtı.

Evlerin toprak altında kaldığı bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarda 11 kişinin cesedine ulaşıldı, en az 20 kişi ise kayıp.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülkede bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle kaydedilen ölü sayısı 351'e ulaştı.

Ülkede muson sezonunda görülen sağanak eylül ayında sona eriyor.