Çin: ABD dünya düzeni için başlıca tehdit

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, uluslararası düzene yönelik başlıca tehdidin Washington’dan kaynaklandığına inandıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Kongre için hazırladığı Çin’in askeri çalışmaları ve hedeflerine ilişkin raporu değerlendiren Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, “Yılların tecrübesi gösteriyor ki, bölgesel huzursuzlukları kışkırtan, uluslararası düzeni ihlal eden ve dünya genelindeki barışı yıkan taraf ABD’dir” ifadesini kullandı.

ABD’nin son 20 yılda yasadışı olarak Irak, Suriye ve Libya’ya karşı savaş başlattığını hatırlatan Çinli diplomat, Washington’un saldırgan eylemleri yüzünden 800 binden kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca kişinin de yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Pentagon’un hazırladığı rapor için “ABD’nin Çin’i ve ordusunu karalamak istediğine dair yeni delil” nitelendirmesinde bulunan Wu, Washington’a Çin'in ulusal savunmasına tarafsız ve rasyonel bir şekilde yaklaşma ve yalan beyanlara son verme çağrısında bulundu.

Wu, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin sağlıklı biçimde gelişmesinden yana olduklarını da sözlerine ekledi.