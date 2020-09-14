Avustralya'da göç yolunu kaybeden 16 metrelik dev balinalar timsahlarla dolu nehre girdi

Avustralya'nın kuzeyinde göç yolunu kaybeden 16 metre uzunluğundaki üç kambur balinanın timsahlarla dolu nehre girdiği belirtildi. Ülkede ilk kez böyle bir olayın yaşandığı aktarıldı.

Avustralyalı yetkililer, göç yolunda kaybolan kambur balinaların yanlışlıkla timsahların yoğunlukta olduğu Doğu Timsah Nehri'ne girdiğini açıkladı.

Humpback whales enter crocodile river 'in Australian first' https://t.co/MZvb0ewGmE — BBC News Australia (@BBCNewsAus) September 14, 2020

Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki kambur balinaların timsahlar tarafından rahatsız edilme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan yetkililer, balinaların ancak nehrin sığ kısımlarında mahsur kalmaları durumunda timsahlara yem olabileceklerini belirtti.

Yetkililer, böyle bir durumun Avustralya'da ilk defa yaşandığını aktardı.

Balinalardan ikisinin nehirden çıkmayı başardığı ve diğerinin de okyanusa dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar, balinaların Antarktika'ya yakın sulara dönüş güzergâhında olduğunu tahmin ediyor.

Balinalar geçen hafta Kakadu Ulusal Parkı'nda görülerek yetkililere bildirilmişti.