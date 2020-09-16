Hint temsilci, 'yeni Pakistan haritası' nedeniyle ŞİÖ toplantısını terk etti

Hindistan Hükümeti Ulusal Güvenlik Danışmanı Acit Doval, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye ülkelerin temsilcileri arasında yapılan toplantıyı Pakistanlı temsilcinin 'yeni Pakistan haritasını' göstermesi nedeniyle terk etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava'nın açıklamasına göre Pakistanlı temsilci, 'geçen ay Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından uydurulan bayrağı' bilinçli olarak gösterdi.

Acit Doval'in bu hareket üzerine toplantıdan ayrılma kararı aldığını belirten Srivastava, "Bu, organizatörün tavsiyesinin aleni şekilde ihmal edilmesi ve toplantı kurallarının ihlal edilmesidir. Ev sahibi ülkeyle görüştükten sonra, Hindistan tarafı protesto için bu aşamada toplantıdan ayrıldı" dedi.

Ağustos başında Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i Pakistan sınırları içinde gösteren yeni bir harita yayınlamıştı.

Başbakan Han'ın paylaştığı yeni haritada bölge, 'Hindistan tarafından yasa dışı olarak işgal edilmiş Cammu ve Keşmir’ olarak adlandırılmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamadaysa, İslamabad yönetiminin, yeni Cammu Keşmir haritasıyla ilgili asılsız iddialarda bulunduğu ifade edilerek Pakistan'ın bu adımı ‘siyasi saçmalık tatbikatı’ olarak değerlendirilmişti.