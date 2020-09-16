Japonya'da yeni dönem: Rusya'yla barış anlaşması yapmayı hedefliyoruz

Eski Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakması sonrası Japonya'da başbakanlık koltuğunun yeni sahibi eski başbakan yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Yoşihide Suga oldu.

Suga liderliğindeki yeni hükümette dışişleri bakanlığı görevini koruyan Toshimitsu Motegi, düzenlediği basın toplantısında Rusya'yla ilişkilere değindi.

İki ülke arasındaki toprak sorununa çözüm bularak Rusya'yla barış anlaşması imzalamayı hedeflediklerini kaydeden Motegi, "1956 tarihli Ortak Deklarasyona istinaden müzakereleri yeniden başlatma kararı almıştık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la birkaç kez bir araya geldim ve tarafların birbirlerini daha iyi anlamaya başladığını söyleyebilirim. Yeni hükümet döneminde de toprak sorununu çözerek barış anlaşması imzalamayı öngören temel politikamıza bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.