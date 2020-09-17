Çin Dışişleri Bakanı: Pekin ile Moskova arasında kaya gibi sağlam bir dayanışma var

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin ile Moskova'nın kaya gibi sağlam bir dayanışması olduğunu, hiçbir dış faktörün iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti.

Rusya ziyaretinin ardından Xinhua ajansına konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Rusya arasında kaya gibi sağlam bir dayanışma olduğunu kaydetti.

Wang Yi, “Dostluğumuz bozulamaz. Çalkantılı ve sürekli değişen bir uluslararası ortamda Rusya ile Çin arasındaki sağlam ilişkiler hem bölgesel hem uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la ilk kez bizzat görüştüklerini hatırlatan Wang Yi, tarafların ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası ve bölgesel tehditlere birlikte karşılık vermek konusunda anlaştığını kaydetti.

'Çin ve Rusya, uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı bir güç'

Wang Yi, “Neredeyse tüm uluslararası meselelerle ilgili karşılıklı tutumumuzu dile getirdiğimiz ortak bir bildiri yayınladık. Çin ve Rusya, çağımızın uluslararası ilişkilerinde önemli bir istikrar sağlayıcı güç oldu” dedi.

Wang Yi, bazı ülkelerin kendi istekleri üzerinden hareket ederek psikolojik terör politikası uyguladığını, başka ülkelerin içişlerine karıştığını, istikrarı baltalayarak Rusya ve Çin’i dizginlemeye çalıştığını ifade etti.

Wang Yi, Pekin ve Moskova’nın, ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini, karşılıklı olarak saygılı, adil ve faydalı işbirliğine dayalı uluslararası ilişkilerin inşa edilmesini destekleyeceğini söyledi.

Rusya ve Çin dışişleri bakanları 11 Eylül’de Moskova’da ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.