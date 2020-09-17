Singapur'dan cömert teşvik: Apple Watch kullananlara para ödenecek

Singapur’da geçen hafta ‘yüzen bir mağaza’ açan Apple, piyasaya yeni sürdüğü akıllı saatinin tanıtımı konusunda da hükümetten ‘sıradışı’ bir teşvik aldı. Yetkililer, Apple Watch için tasarlanan yeni sağlık uygulamasını kullanan vatandaşları yüzlerce dolarla ödüllendireceklerini açıkladı.

Söz konusu uygulama, kullanıcıları her hafta yürüme, yüzme veya yoga gibi belirli aktiviteleri yapmaya ve tamamlamaya teşvik ediyor. Ayrıca kullanıcılara sağlık kontrollerini ve aşı randevularını da hatırlatıyor.

Yeni karara göre kullanıcılar bu hedefleri kontrol ederek 380 Singapur doları (yaklaşık 2 bin TL) kazanabilecek.

'Türünün ilk örneği'

Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, “Dünyanın dört bir yanında hepimiz koronavirüs salgınının getirdiği zorluklarıyla uğraşıyor olsak bile, geleceğimize yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Kendi sağlığımızdan daha iyi bir yatırım yoktur” ifadelerini kullandı.

Apple da, anlaşmayı ‘türünün ilk örneği’ diye niteledi. Şirketin Operasyon Direktörü Jeff Williams, “Singapur, dünyanın önde gelen sağlık sistemlerinden birine sahip ve onlarla ortaklıktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Şirket, bu hafta iki yeni akıllı saat modelini görücüye çıkardı.

Teknolojik çözümleri seven ülke

Singapur, kamu sorunlarına teknolojiyi yakından takip eden çözümler bulan yaklaşımıyla tanınıyor. Örneğin, bu yıl koronavirüsün yayılmasını durdurmak için bir temas izleme uygulamasını hayata geçiren ilk ülkelerden biriydi.

Ayrıca bu yaz kamusal alanlarda devriye gezerek insanları sosyal mesafe kuralına uymaya teşvik etmek için bir ‘robot köpek’ görevlendirdi.