Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz ürünleri imalatçısı PT Putri Indah adlı firmadan ithal edilen dondurulmuş kılkuyruk balığı ve ürün paketinden alınan numunelerde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu firmadan bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatın bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

PT Putri Indah şirketi ve Endonezyalı yetkililer henüz açıklama yapmadı.