Çin: Aşı üreten tesiste geçen yıl yaşanan sızıntı yüzünden binlerce kişi bakteriyel hastalığa yakalanmış

Çin’in kuzeybatısında, hayvanlar için aşı üreten devlete ait bir biyolojik tesiste geçen yıl yaşanan sızıntı sonucu binlerce kişinin bakteriyel bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin’in geçen yıl da geniş çaplı bir bakteriyel hastalıkla uğraştığı kaydedildi.

Lanzhou kentindeki sağlık sorumluları, biyolojik tesiste yaşanan sızıntı sonucu 3 bin 245 kişinin ‘Bruselloz’ adı verilen bulaşıcı bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Ayrıca 1401 kişiye de erken aşamada pozitif tanı konulduğu belirtildi. Ancak yetkililer, hastalığın insandan insan bulaşabildiğine dair henüz bir kanıt olmadığını vurguladı.

Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı.

Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi. Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu.

Çinli yetkililer yaptıkları araştırmalar sonucunda, tesisin geçen yıl temmuz ve ağustos ayları arasında Bruselloz aşıları üretiminde son kullanma tarihi geçmiş dezenfektanlar kullandığını saptadı. Bu, fabrika atıklarındaki bakterinin yok edilmediği anlamına geliyor. Tesisten çıkan kirlenmiş gaz, bakterileri içeren aerosoller oluşturuyor ve bu gaz da rüzgârla birlikte çevreye yayılıyor.

‘Malta Humması’ olarak da anılan Bruselloz, genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvansal ürünleriyle yakın temastan kaynaklanıyor. Ateş, eklem ağrısı ve baş ağrılarına neden oluyor.