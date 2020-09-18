Afganistan'da annenin adı var: Yeni yasayla kimlik kartlarında anne adı da yazacak

Kadının kamusal hayatta ailedeki erkeğin adını kullanmak zorunda kaldığı, resmi belgelerde, nikah davetiyelerinde ve hatta mezarında bile kendi adıyla yer alamadığı Afganistan açısından kadın hakları için önemli bir adım atıldı. #BenimAdımNerede kampanyası sayesinde kimlik kartında sadece baba isminin yazmasını dayatan yasada değişiklik yapıldı.

Afganistan'da kamusal hayatta kadınların isimlerinin kullanılmasıyla ilgili tabuları yıkmaya yönelik bir kampanya sonucunda kimlik kartlarında baba adının yanısıra anne adının da yazılması için yasa yürürlüğe konuldu.

Kimlik kartında sadece babanın isminin yazmasını dayatan yasada yapılan değişiklik Devlet Başkanı Eşref Gani tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Afganistan'da ABD işgaliyle Taliban'ın devrilmesinin üzerinden 20 yıl geçerken, hala kamusal hayatta kadınların isimlerinin kullanılmasının hoş karşılanmadığı, utanç ya da hakaret kabul edildiği gelenekler hüküm sürüyor. Bu durumda kadın kamusal hayatta en yakın erkek akrabasının adını kullanmak zorunda kalıyor. Resmi belgelerde, nikah davetiyelerinde ve hatta mezarlarında bile kadınların kendi adları yer almıyor.

Devlet hizmetlerinden faydalanabilmek için isimlerini kullanan kadınların ayıp işledikleri gerekçesiyle dövüldükleri vakalar var.

Ancak 3 yıl önce #BenimAdımNerede etiketiyle kimlik kartlarına baba adının yanısıra anne adının da yazılması için kampanya başlatıldı.

Herat kentinden başlayan kampanya, Afganistan'ın ünlü ve önde gelen kişilikleriyle milletvekillerinden destek aldı.

Sosyal medyada aktivistler, kendilerini hem kendi hem de anne adlarıyla tanıttıkları paylaşımlar yaptı.

Sonunda gelen yasa değişikliğinden #BenimAdımNerede kampanyasının kurucusu Laleh Osmany, 'çok büyük mutluluk duyduğunu' açıkladı.

Laleh Osmany, "Bu zaferin aktivistlerle yurttaşların ısrarlı kampanya ve dayanışmasının sonucudur" diyerek ekledi:

"hükümet yurttaştan yana tavır aldı, destekleri için cumhurbaşkanına ve partinin milletvekillerine bizzat şükranlarımu sunuyorum. Kampanyamızı destekleyen, sesini yükselten kadın, erkek, herkese teşekkür ediyorum ve tüm eşit haklar kampanyacılarını kutluyorum."