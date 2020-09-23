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    ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad

    Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi: Barış anlaşmasına dair aksaklıklar olabilir

    © REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği
    Asya & Pasifik
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da devam eden barış görüşmelerine rağmen ülkedeki şiddetin devam ettiğini ve taraflar arasında fikir ayrılıklarının istenilen seviyeye ulaşmadığına dikkati çekti.

    Temsilciler Meclisi Ulusal Güvenlik Gözetim ve Reform Alt Komitesi tarafından düzenlenen "ABD'nin Afganistan Stratejisi" başlıklı oturumuna katılan Halilzad, yöneltilen soruları cevapladı.

    Zalmay Halilzad, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, ülkedeki yüksek şiddet seviyesinin hala devam ettiğini, ancak bu seviyenin azaltılabileceğine inandığını ifade etti.

    Diğer yandan Afgan hükümeti ve Taliban arasında fikir ayrılıkları bulunduğunu ve ortak noktaya gelmenin kolay olmadığını belirten Halilzad, "Umutlu olmak için nedenlerimiz olsa da önümüzdeki zorluklarla ilgili hayal içinde değiliz. Açıkçası aksaklıklar ve engeller olacağını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

    'Afganistan ve Pakistan arasında da anlaşma olabilir'

    Zalmay Halilzad ayrıca, Washington'un Afganistan ve Pakistan arasında da bir anlaşma yapılmasını istediğini, böylelikle her iki tarafın bölgesinin diğerine saldırmak için kullanılmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

    Katar'da yapılan barış anlaşmasına atıfta bulunan Halilzad, "Bu müzakereler sona erdiğinde, Pakistan anlaşmasında da başarıya ulaşabileceğimizi umuyoruz" dedi.

    ABD yönetiminin Taliban'ı muhatap almasının ne kadar güvenilir olduğuna yönelik bir soruya cevap veren Zalmay Halilzad, karşılıklı çıkarların gözetildiği sürece Taliban'ın meşru bir ortak olabileceği kanaatinde olduğunu vurguladı.

    Halilzad, "Taliban yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde kendilerinin de geçmişten ders aldıklarını söylediler. Bu durumda her iki tarafın da çıkarlarını gözeterek bu süreci devam ettirmeyi planlıyoruz" açıklaması yaptı.

    Barış görüşmelerinin seyri

    ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Başkan seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

    Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Donald Trump anlaşmayı erteledi.

    ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

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