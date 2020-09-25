Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait MD-530 tipi helikopterin Baglan vilayetinde düştüğünü açıkladı.
Kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait MD-530 tipi helikopterin Baglan vilayetinde düştüğünü açıkladı.
Kazada 2 pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.
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