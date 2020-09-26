Eski Japonya Başbakanı Abe: 2018'de Rusya ile barış anlaşması imzalamaya çok yakındık

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo ve Moskova’nın 2018’in sonbaharında barış anlaşması imzalamaya çok yaklaştıklarını, ancak bu süreci ABD ile Rusya arasında artan zıtlaşmanın engel olduğunu belirtti.

Geçen ay sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa eden Abe, Nikkei gazetesine demecinde Tokyo ve Moskova’nın 2018’in sonbaharında barış anlaşması imzalamaya çok yaklaştıklarını, ancak bu süreci ABD ile Rusya arasında artan zıtlaşmanın engel olduğunu söyledi.

Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunların anlaşmaya varmayı engelleyen faktörlerden biri olduğunu aktaran Abe, özellikle Rusya'nın Kırım ile yeniden birleşmesinin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini ifade etti.

Abe, “Anlaşma imzalamayı amaçlayan müzakerelere yaklaştığımızı hissediyordum” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Aralık 2016'da Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında soruna bir an önce çözüm bulmak istediğine dikkat çeken Abe, tarafların anlaşmaya varmaya ‘en çok yaklaştıkları’ zaman ise Kasım 2018'de Singapur'da gerçekleşen görüşme olduğunu vurguladı.

2006'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Şinzo Abe, ülseratif kolit rahatsızlığı nedeniyle bir yıl sonra istifa etmişti. Aralık 2012'deki seçimleri kazanıp yeniden başbakan olan Abd, 7 yıl 8 aydır Japonya'yı yönetiyordu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın savaş sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.