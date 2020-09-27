Azerbaycan lideri Aliyev, ülke genelinde savaş halinin ilanına ilişkin kararnameyi imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin tüm bölgelerinde 28 Eylül 00.00’dan itibaren savaş halinin ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 28 Eylül saat 00.00’dan itibaren Azerbaycan’ın tüm bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilecek, buna göre kimliğini doğrulayan belgesi olmayan hiç kimse dışarıya çıkamayacak.