Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın '7 köy kontrol altına alındı' haberini sunan Azeri spiker, gözyaşlarını tutamadı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında açıklama yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu.

Azerbaycan TV kanalındaki bir haber spikeri, haberleri sunarken gözyaşlarını tutamayarak "Bazı topraklarımız işgalden azad oldu" diye duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın '7 köy kontrol altına alındı' haberini sunan Azeri spiker, gözyaşlarını tutamadıhttps://t.co/ZxS57CR7mY pic.twitter.com/99xZt55Jp7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2020

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