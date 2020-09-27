Ermenistan, Karabağ’daki olaylar ile ilgili olarak AİHM’e başvurdu

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu bildirildi.

Erivan’ın mahkemedeki temsilciliğinden yapılan açıklamada Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın sivil tesisleri bombalamaya son vermeye mecbur edilmesi talebiyle AİHM’ye başvurduğu ifade edildi.

Temsilciliğin Facebook’taki hesabından yayınlanan açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan'a karşı geçici tedbirlerin uygulanmasını, özellikle de sivil tesislere yönelik bombardımanlara son vermeye, vatandaşları, sivil tesisleri ve yerleşimleri hedef olarak kullanarak ayrım gözetmeyen saldırı eylemlerinden kaçınmaya mecbur edilmesini talep etti” ifadelerine yer verildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.