Ermenistan: Türkiye, Dağlık Karabağ'da F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız

RİA Novosti'ye demeç veren Toganyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenisran arasında çatışmaya tam teşekküllü olarak dahil olduğunu, bölgeye silah ve askeri danışmanlar gönderdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da dahil Türkiye'den yapılan açıklamaların geniş kapsamlı askeri faaliyetleri doğruladığını savunan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti.

Toganyan, "Askeri yönetimin defalarca belirttiği üzere, Türk F-16'lar Demokles'in kılıcı gibi Dağlık Karabağ halkının üzerinde durursa, İskender füzeleri dahil tüm tedbirler alınacak. Yani Ermeni ordusu güvenliği sağlamak için tüm cephaneliğini kullanmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Ermeni elçi, Gümrü kentindeki Rus askeri üssünü önemli bir dizginleyici faktör olarak gördüklerini ve üssün her zaman istikrarı sağlayıcı bir rol oynadığını ekledi.