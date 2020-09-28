Aliyev: Karabağ krizi BMGK kararları temelinde çözüme kavuşturulmalı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleşti.

Azerbaycan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeye dair şunlar ifade edildi:

“Azerbaycan Devlet Başkanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının sadece ve sadece uluslararası hukuk kuralları, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve BM Güvenlik Konseyi’nin Ermeni ordusunun işgal edilen topraklardan derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep eden kararları temelinde çözüme kavuşturulmalı.”