Dağlık Karabağ: İki günde 84 askerimizi kaybettik

Uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yaşanan silahlı çatışmada son iki günde 84 asker kaybettiklerini belirtti.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Azerbaycan ile çatışmalarda 26 askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Daha önce bugün 28 askerin öldüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, toplamda son 2 günde Ermeni tarafının kaybettiği asker sayısının 84’e ulaştığı ifade edildi.