Japonya Havayolları, 'bayanlar ve baylar'ı İngilizce anonslarından atıyor

Cinsiyet-nötr uygulamaya geçen Japonya Havayolları’nda (JAL), gelecek aydan itibaren İngilizce anonslarda 'bayanlar ve baylar' gibi ifadeler kullanılmayacak. Yeni uygulama Japonya’da çok ses getirmese de LGBT hakları açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Japonya Havayolları (JAL) 1 Ekim'den itibaren İngilizce anonslarında cinsiyet ayrımı gözeten ifadeleri kullanmaya son vereceğini açıkladı.

Japon haber sitesi Mainichi'nin aktardığı habere göre, şirket 'bayanlar ve baylar' gibi ifadeleri kullanmaktan vazgeçecek, bunların yerine 'tüm yolcuların dikkatine' ya da 'herkes' gibi cinsiyet ayrımı gözetmeyen ifadeleri kullanmaya başlayacak.

Karşılama ve veda anonslarında cinsiyetsiz dil kullanan birkaç küresel havayolu şirketlerinden biri olan JAL, bu kuralı sadece İngilizce olarak yapılan anonslarda uygulayacak çünkü Japoncada zaten bu tür duyurular için kullanılan ifadeler cinsiyet-nötr.

Aynı kuralın terminal anonslarında da geçerli olacağı ifade edildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü “İki cinsiyete dayalı tüm anonslarımızı kaldıracağız” dedi.

JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak.

Geçen yıl cinsiyet-nötr dil uygulamasını başlatan Air Canada ve EasyJet gibi havayollarını takip eden JAL'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'pozitif bir atmosfer yaratmak ve herkese saygı ile davranmak istedikleri" belirtildi.

Sözcü Mark Morimoto, " Cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yapmamayı taahhüt ettik" ifadelerini kullandı.

‘Japonlar için küçük bir olay’

“Çoğu insanın gerçekten umursamadığı bir küçük olay bu, çünkü İngilizce yapılan anonslarda, neredeyse Japonca konuşan tüm yolcular tarafından ne anlaşılıyor ne de fark ediliyor.”

'Önemli çünkü küçük işletmeler takip etme eğilimindeler’

Ancak söz konusu kararın Japonya’da neredeyse hiç gündem olmadığı belirtildi. Hiroshima Şudo Üniversitesi'nden bir sosyolog olan Profesör Kazuya Kawaguchi, bunun nedeni de şu şekilde açıkladı:

Buna rağmen uygulamayı LGBT’lerin sorunları açısından önemli bulan Profesör, “Bence büyük şirketlerin buna benzer uygulamaları başlatması önemli... çünkü orta ve küçük işletmeler takip etme eğilimindeler" dedi.

Eşcinsel evliliğin yasal olmadığı Japonya'da geçen yıl 13 eşcinsel çift hükümete karşı yasal mücadele başlatarak evlenme hakkı talep etti.

Yapılan anketlerde eşcinsel evliliğe yönelik kamuoyunda güç bir desteğin bulunduğu belirtiliyor.

Benzer uygulamaları olan diğer şirketler

Avustralya hava yolu şirketi Qantas da Mart 2018’de 'Kapsayıcılık Ruhu' girişimi çerçevesinde cinsiyet referanslarını kaldırmıştı.

Aynı politika kapsamında Qantas çalışanları yolcularla konuşurken 'tatlım' ve "aşkım" gibi ifadeler kullanamıyor.

Personelden ayrıca 'karı-koca' yerine 'eş' ve 'anne-baba' yerine de 'ebeveyn' sözcüklerini tercih etmeleri isteniyor.

2019 yılının mart ayında ABD hava yolu şirketi United, dünyada bilet rezervasyonlarında bay ve bayan unvanlarına ek olarak cinsiyet belirtmeme seçeneği de getiren ilk şirket olmuştu. Ancak yolcuların seçiminin pasaport ve kimlik kartlarındaki seçimle uyuşması gerekiyor.

United’ın ardından American, Delta, Southwest ve Alaska Hava Yolları da aynı uygulamaya geçme kararı almıştı.

İngiltere’nin en büyük ucuz havayolu şirketi Easyjet de Aralık 2019’da bir yolcunun şikâyeti üzerine 'Bayanlar ve baylar' hitabını kaldırmıştı.