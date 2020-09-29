Kayıt
12:08 29 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Japonya HavaYolları(JAL)

    Japonya Havayolları, 'bayanlar ve baylar'ı İngilizce anonslarından atıyor

    KAZUHIRO NOGI
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1042933541_0:1:2500:1408_1200x675_80_0_0_870ad2937fb6644c8c930e32399dcc69.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202009291042933571-japonya-havayollarinda-cinsiyet-notr-dil-bayanlar-ve-baylar-kullanilmayacak/

    Cinsiyet-nötr uygulamaya geçen Japonya Havayolları’nda (JAL), gelecek aydan itibaren İngilizce anonslarda 'bayanlar ve baylar' gibi ifadeler kullanılmayacak. Yeni uygulama Japonya’da çok ses getirmese de LGBT hakları açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

    Japonya Havayolları (JAL) 1 Ekim'den itibaren İngilizce anonslarında cinsiyet ayrımı gözeten ifadeleri kullanmaya son vereceğini açıkladı.

    Japon haber sitesi Mainichi'nin aktardığı habere göre, şirket 'bayanlar ve baylar' gibi ifadeleri kullanmaktan vazgeçecek, bunların yerine 'tüm yolcuların dikkatine' ya da 'herkes' gibi cinsiyet ayrımı gözetmeyen ifadeleri kullanmaya başlayacak.

    Karşılama ve veda anonslarında cinsiyetsiz dil kullanan birkaç küresel havayolu şirketlerinden biri olan JAL, bu kuralı sadece İngilizce olarak yapılan anonslarda uygulayacak çünkü Japoncada zaten bu tür duyurular için kullanılan ifadeler cinsiyet-nötr.

    Aynı kuralın terminal anonslarında da geçerli olacağı ifade edildi.

    Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü “İki cinsiyete dayalı tüm anonslarımızı kaldıracağız” dedi.

    JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak.

    Geçen yıl cinsiyet-nötr dil uygulamasını başlatan Air Canada ve EasyJet gibi havayollarını takip eden JAL'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'pozitif bir atmosfer yaratmak ve herkese saygı ile davranmak istedikleri" belirtildi.

    Sözcü Mark Morimoto, " Cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik veya diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yapmamayı taahhüt ettik" ifadelerini kullandı.

    ‘Japonlar için küçük bir olay’

    KFC reklam
    © Fotoğraf : Twitter
    Fast food zinciri KFC cinsiyetçi reklam için özür diledi
    Ancak söz konusu kararın Japonya’da neredeyse hiç gündem olmadığı belirtildi. Hiroshima Şudo Üniversitesi'nden bir sosyolog olan Profesör Kazuya Kawaguchi, bunun nedeni de şu şekilde açıkladı:

    “Çoğu insanın gerçekten umursamadığı bir küçük olay bu, çünkü İngilizce yapılan anonslarda, neredeyse Japonca konuşan tüm yolcular tarafından ne anlaşılıyor ne de fark ediliyor.”

    'Önemli çünkü küçük işletmeler takip etme eğilimindeler’

    Buna rağmen uygulamayı LGBT’lerin sorunları açısından önemli bulan Profesör, “Bence büyük şirketlerin buna benzer uygulamaları başlatması önemli... çünkü orta ve küçük işletmeler takip etme eğilimindeler" dedi.

     

    Eşcinsel evliliğin yasal olmadığı Japonya'da geçen yıl 13 eşcinsel çift hükümete karşı yasal mücadele başlatarak evlenme hakkı talep etti.

    Yapılan anketlerde eşcinsel evliliğe yönelik kamuoyunda güç bir desteğin bulunduğu belirtiliyor.

    Benzer uygulamaları olan diğer şirketler

    © AFP 2020 / ALBERTO PIZZOLI
    Devlet televizyonundan cinsiyetçi plan: Kadın ve erkeklere ayrı kanal
    Avustralya hava yolu şirketi Qantas da Mart 2018’de 'Kapsayıcılık Ruhu' girişimi çerçevesinde cinsiyet referanslarını kaldırmıştı.

    Aynı politika kapsamında Qantas çalışanları yolcularla konuşurken 'tatlım' ve "aşkım" gibi ifadeler kullanamıyor.

    Personelden ayrıca 'karı-koca' yerine 'eş' ve 'anne-baba' yerine de 'ebeveyn' sözcüklerini tercih etmeleri isteniyor.

    2019 yılının mart ayında ABD hava yolu şirketi United, dünyada bilet rezervasyonlarında bay ve bayan unvanlarına ek olarak cinsiyet belirtmeme seçeneği de getiren ilk şirket olmuştu. Ancak yolcuların seçiminin pasaport ve kimlik kartlarındaki seçimle uyuşması gerekiyor.

    United’ın ardından American, Delta, Southwest ve Alaska Hava Yolları da aynı uygulamaya geçme kararı almıştı.

    İngiltere’nin en büyük ucuz havayolu şirketi Easyjet de Aralık 2019’da bir yolcunun şikâyeti üzerine 'Bayanlar ve baylar' hitabını kaldırmıştı.

     

    İlgili konular:

    'Suudi Havayolları'nın 250 bin çalışanı işini kaybedecek'
    İskandinav Havayolları'nın reklam filmi sağcıların hedefinde: Kültürümüzü karalıyor
    Etiketler:
    İngilizce, uygulama, Dil, ifade, Japon Havayolları, cinsiyet
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dağlık Karabağ'daki çatışmalar hakkında açıklama yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu
    Gerilimin tırmandığı Dağlık Karabağ'dan kareler
    Karikatür
    Twitter, RIA Novosti’nin hesabını arama sonuçlarından kaldırdı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet