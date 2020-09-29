Seul doğruladı: Kuzey Kore askerlerinin öldürdüğü Güney Koreli iltica etmeye çalışıyormuş

Kore Yarımadası’nda yeni bir gerginliğe yol açan ve Kuzeyli askerler tarafından öldürülen Güneyli kişinin borç yüzünden kaçmaya çalıştığı iddiaları doğrulandı. 2 çocuk babası adamın toplamda 282 bin 240 dolar borcu olduğu, bunun yüzde 80'inin de kumar borcu olduğu açıklanmıştı.

Güney Kore hükümet yetkilisi, geçen hafta Kuzey Kore’nin kara sularına girmesinin ardından öldürülen Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

47 yaşındaki kişinin kumar borçları yüzünden kaçmaya çalıştığını doğrulayan yetkili, ters akıntıya rağmen Kuzey Kore tarafına can yeleğiyle yüzdüğünü, su üstünde kalmasına yardımcı olacak bir cisme tutunuyor olduğunu ve Kuzey'e iltica etme niyetinde olduğunu söyledi.

Öldürülen kişinin Kuzey Kore sularına nasıl girdiğine dair net bilgi olmamakla beraber kötüleşen maddi durumundan dolayı Güney Kore'den kaçmaya çalışıyor olabileceğini öne sürülmüş, gemide ayakkabılarının bulunması ve can yeleği alması da bu iddialara gerekçe olarak gösterilmişti.

Meslektaşları da öldürülen kişinin maddi sorunlar olduğu ve iflas başvurusunda bulunmayı düşündüğünü söylemişti. Sahil güvenlik yetkilileri de daha önceki açıklamalarında, 2 çocuk babası adamın toplamda 282 bin 240 dolar borcunun olduğunu, bunun yüzde 80'i de kumar borcu olduğunu açıklamıştı.

‘Can yeleği vardı, intihar girişimi düşük bir ihtimal’

Kıdemli sahil güvenlik görevlisi Yoon Seong-hyun, yaptığı açıklamada, öldürülen kişinin Kuzey Kore kara sularında bulunduğu sırada can yeleğini giydiğinden dolayı intihar etme girişimi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Yoon, o günkü gel-git akıntılarının yönünün, adamın Kuzey Kore kara sularına sürüklenmesini son derece zorlaştıracağını vurguladı; bu sebeple dalgalara karşı özellikle Kuzey Kore'ye doğru yüzdüğünü ifade etti.

'Kuzey Kore'nin bilgi sahibi olduğuna dair istihbarat var'

Adamın ölmeden önce kaçma isteğini Kuzey’e bildirdiğini anlatan Yoon, Kuzey Kore'nin adamın adını, yaşını, boyunu ve memleketini bildiğini gösteren istihbarat bilgilerini de daha önce yapılan iletişimin kanıtı olarak sundu.

Yoon, istihbarat bilgileriyle ilgili ayrıntı vermese de birçok uzman, Güney Kore yetkililerinin Kuzey yetkilileri arasından öldürülen kişiyle ilgili yapılan iletişiminden elde ettiği bilgilerden bahsettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Seul, Kuzey Kore’yi Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişiyi öldürmekle, cesedini de yakmakla suçlamıştı. Kuzey, öldürme olayını kabul etmişti ancak askerlerinin sadece adamın teknesini yaktığı açıklamasını yapmıştı.

Geçen hafta meydana gelen olayda, iki taraf arasında gerginliğe yol açmıştı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, bu olayın hiçbir şekilde tolere edilemeyeceğini vurgulayarak, orduya hazırlık durumunu artırma talimatı vermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, alışılmışın dışında, kara sularına giren görevlinin öldürülmesi nedeniyle Güney Kore'den özür dilemiş, 'Güney Kore'ye koronavirüse karşı yardım etmek yerine beklenmedik talihsiz hadise nedeniyle Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve zarar gören vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu" belirtmişti.