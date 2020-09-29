Azerbaycan: Dağlık Karabağ'da 10 sivil hayatını kaybetti

Azeri Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "27 Eylül'de Ermenistan ordusu, ateşkes rejimini kaba şekilde ihlal ederek saldırganlığa başvurdu. Uluslararası hukuk normlarını ve ilkelerini ihlal ederek sivillere ateş açtılar. 10 sivil öldü, 30'u yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 ilkokul öğrencisi var" dedi.

Bu arada Sputnik Ermenistan'ın haberine göre Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, askeri faaliyetlerin başından beri 4 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Kadınların, çocukların ve yaşlıların canlarının tehdit altında olduğunu kaydeden Tatoyan, zira ölenler arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bulunduğunu ifade etti.