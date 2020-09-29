Paşinyan: Bölgedeki istikrarı bozan Azerbaycan'a uygun bir yanıt vereceğiz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgedeki istikrarı bozan eylemleri nedeniyle Azerbaycan'a uygun bir yanıt vereceklerini ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan, Türkiye'nin aktif siyasi ve askeri desteğiyle Ermenistan topraklarındaki savaş faaliyetlerinin alanını genişletiyor. Ermenistan ve Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bölgedeki barışı ve istikrarı bozma girişimlerine uygun bir askeri-siyasi yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

Azerbaijan, with active encouragement, political and military support of #Turkey, is expanding geography of hostilities to territory of Armenia. #Armenia and #Artsakh will give adequate military-political response to Azerbaijan’s attempts to undermine regional #security & #peace — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 29, 2020

Bölgede geçen haftadan beri tansiyon yüksek. Çatışmalar yeniden alevlenirken, Azerbaycan ordusu tatbikatları yoğunlaştırmıştı.

21 Eylül'de Tovuz bölgesinde Azerbaycan ordusundan bir asker ölmüş, bir asker de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü. 27 Eylül'de taraflar, direkt çatışmalara yeniden başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.