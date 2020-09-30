Paşinyan: Moskova-Erivan-Bakü zirvesinin gerçekleştirilmesi yerinde olmaz

Gazetecilere konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Askeri eylemler devam ederken, zirveden söz etmek pek yerinde değil. Görüşmelerin gerçekleştirilmesi için gerekli ortam ve koşulların olması gerekiyor” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, taraflar arasında şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de yeniden alevlendi.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.