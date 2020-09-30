Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi: Karabağ’daki çatışmalara ne Türk askerleri, ne de F-16’lar katılıyor

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Karabağ'daki çatışmalara katılmadıklarını Türk askerlerin ve F-16 uçaklarının, Bakü’nün kendi imkanlarıyla hareket ettiğini belirtti.

Eho Moskvy radyosuna konuk olan Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Bülbüloğlu, Karabağ'daki çatışmalara katılmadıklarını Türk askerlerin ve F-16 uçaklarının, Bakü’nün kendi imkanlarıyla hareket ettiğini söyledi.

Ankara’nın olası işbirliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Bülbüloğlu, “Azerbaycan kendi kendine yeten bir ülkedir. Türkiye yakın ortağımız, bize yakın bir ülke. Türkiye müttefikimiz, fakat Karabağ’da herhangi bir Türk askeri yok, tüm bunlar yalan haber ve enformasyon savaşı” diye konuştu.

Azeri Büyükelçi, “Bizim bölgemizin hava sahasında uçan herhangi bir F-16 yok, Suriye'den paralı askerse hiç yok” ifadelerini kullandı.

‘KGAÖ’nün Karabağ’daki duruma müdahale edecek resmi bir nedeni yok’

Bülbüloğlu, (Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Tacikistan’ın üye olduğu) Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Karabağ’daki duruma müdahale edecek resmi bir nedeni olmadığını belirtti.

“KGAÖ bugün müdahale etmiyor, zira savaş Azerbaycan topraklarında sürüyor ve bu nedenle KGAÖ’nün çatışmaya müdahale etmek için resmi bir nedeni yok” diyen Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savaş Ermenistan topraklarına yayılırsa, KGAÖ’nün müdahale etmek için resmi bir nedeni olacak. Yine de Kazakistan, Rusya, Belarus ya da Kırgızistan gibi dost ülkelerin bize karşı silah kullanacaklarına inanmıyorum. Buna inanmak çok zor. Eğer böyle bir şey olursa çok tatsız bir durum olur.”

‘Bakü hiçbir zaman Ermenilerin Karabağ’dan sınırdışı edilmesi konusunu gündeme getirmedi’

Büyükelçi Bülbüloğlu, Bakü’nün Ermenilerin Karabağ’dan sınırdışı edilmesi konusunu hiçbir zaman gündeme getirmediğini vurguladı:

“Azerbaycan hiçbir zaman Ermenilerin Karabağ’dan sınırdışı edilmesi konusunu gündeme getirmedi. Asla böyle bir konu gündeme getirilmedi.”

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.