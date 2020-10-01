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    Twitter katili Takahiro Shiraishi

    Japonya’nın ‘Twitter katili’ 9 kişiyi öldürdüğünü kabul etti

    © AFP 2020 / STR
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202010011042949017-japonyanin-twitter-katili-9-kisiyi-oldurdugunu-kabul-etti/

    Hem Japonya’da ciddi tartışmalara neden olan hem de sosyal medya devi Twitter’i bile etkileyen cinayetlerde zanlı ile avukatı birbirinden farklı düşünüyor. Avukat, kuranların rızası alınarak öldürüldüklerini savunurken, ‘Twitter katili’ olarak bilinen ve 9 cinayetten yargılanan Shiraishi, kurbanların rızası olmadan cinayetleri işlediğini söyledi.

    Japonya’yı şoke eden ve Twitter katili olarak bilinen seri katil davasının ilk duruşması dün yapıldı.

    Kurbanlarını sosyal medya ağı Twitter üzerinden bulan Takahiro Shiraishi adındaki seri katil sekizi kadın ve biri erkek 9 kişiyi öldürdüğünü kabul etti.

    Ekim 2017'de öldürdüğü kişilerin bazı ceset parçalarının evinde bulunmasının ardından tutuklanan Shiraishi, dün başkent Tokyo’da çıktığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçların doğru olduğunu söyledi

    Avukatın savunması: Rızayla öldürme sayılmalı

    Shiraishi’nin avukatı ise kurbanların öldürülmeyi kabul ettiğini öne sürerek, cezanın hafifletilmesi gerektiğini savundu.

    ‘Cinayetlerin rızayla öldürme’ sayılması, cezasının buna göre indirilmesi gerektiğini söyleyen avukatın savunması kabul edilmesi durumunda, Shiraishi, 6 ay ile 7 yıl arasında düşük bir hapis cezasıyla kurtulabilir.

    Ancak avukatla aynı fikirde olmadığını anlatan Shiraishi, yerel basına verdiği demeçte, kurbanların rızası olmadan cinayetleri gerçekleştirdiğini söyledi:

    “Kurbanların kafasının arkasında morarmalar vardı. Bu da onların rızasının olmadığı anlamına geliyor. bunu direnmesinler diye yaptı.”

    Dava büyük ilgile takip ediliyor

    Shiraishi, cinayetten suçlu bulunması durumunda, asılarak idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.

    Büyük ilgi gören davanın ilk duruşmasını izlemek için 600'den fazla kişi mahkemede halka açılan 13 koltuk için sıraya girdi.

    Kurbanlarını nasıl seçiyordu?

    Savıcı, Shiraishi'nin kolay hedef olarak gördüğü, intiharı düşünen kadınlarla iletişime geçmek için 2017 Mart ayında bir Twitter hesabı açtığını, kurbanlardan birinin daha 15 yaşında olduğunu söylemişti.

    Japon medyasına göre 20 yaşındaki tek erkek kurbanı ise Shiraishi'yle kaybolan kız arkadaşının yeriyle ilgili tartıştıktan sonra öldürülmüştü.

    29 yaşında katilin, kurbanlarını çekmek için onlara ölme konusunda yardım edebileceğini, hatta bazı cinayetlerde kendisini de onlarla öldüreceğini söylediği belirtiliyor.

    ‘Gerçekten acı çekenlere yardım etmek istiyorum’

    Shiraishi, Twitteri profilinde şu ifadelere yer vermişti:

    "Gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum. Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin"
    Nasıl yakalandı?

    Sonraki soruşturmalarda Shiraishi'nin kurbanlarından biri olduğu ortaya çıkan genç bir kadının kaybolmasını araştıran polis, seri cinayetlerin işlendiğini öğrenmişti.

    Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktıPolis, Shiraishi'nin Tokyo'ya yakın Zama şehrindeki evini ziyaret ettiğinde ceset parçalarını bulmuştu.

    Twitter’ın kurallarının değişimesine neden olmuştu

    2017 yılında ortaya çıkan seri cinayetler, ülkede yarattığı infial ve şokun yanında intiharın tartıştığı internet siteleriyle ilgili de ciddi tartışmalara neden olmuştu.

    Twitter'ın politikasını da etkileyen cinayetler, sosyal medya devinin kurallarını değiştirip, kullanıcıların 'intiharı ve kendine zarar vermeyi teşvik etmemesi gerektiğini belirten bir değişiklik yapmıştı.

    Twitter CEO'su Jack Dorsey, o zaman Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'son dereve züzücü' ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Jack Dorsey, Sosyal medya, Cinayet, Twitter, Seri katil, Japonya
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