Ermenistan’dan ‘Karabağ ordusu bir günde Azerbaycan’a ait ikinci uçağı düşürdü’ iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, resmi olarak tanınmayan Karabağ güçlerinin bir günde Azerbaycan’a ait ikinci uçağı düşürdüğü ileri sürüldü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Karabağ güçlerinin bir günde Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait ikinci uçağı düşürdüklerini iddia etti.

Açıklamayı Facebook hesabından yayınlayan Stepanyan, “Düşmana ait bir uçak daha düşürüldü” ifadesini kullandı.

Stepanyan dakikalar önce Azerbaycan’a ait bir uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

Diğer yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, ‘Karabağ ordusunun yarım gün içinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçağı, iki helikopteri ve altı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etmişti.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’a ait vurulan bir helikopterin İran topraklarına düştüğünü öne sürmüş, Azerbaycan ise bu iddiayı yalanlamıştı.