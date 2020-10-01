Ermenistan: Le Monde muhabirleri Karabağ'da ateş altında kalıp yaralandı

Ermenistan Başbakanlık Enformasyon ve Halkla İlişkiler Merkezi Direktörü Ovannes Movsisyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Martuni kentinde Fransız Le Monde gazetesinde çalışan muhabirlerin ateş altında kaldıklarını ve ikisinin yaralandığını belirtti.

Dağlık Karabağ’ın Martuni kentinde Fransız Le Monde gazetesinde çalışan muhabirlerin ateş altında kaldıklarını, aralarında yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldıklarını söyleyen Movsisyan, gazetecilerden birinin durumunun ağır olabileceğini ifade etti.

Ermeni yetkili, yaralı iki muhabirin ön belirlemelere göre Fransa vatandaşı oldukları, ikisinin de Martuni’deki hastanede bulundukları aktardı.

Armeniya televizyonunda çalışan bir kameramanın da yara aldığını, fakat durumunun iyi olduğunu söyleyen Movsisyan, Karabağ’da yaralanan tüm gazetecilerin aynı ekipte olduklarını ve resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Martuni kentinde çalıştıklarını anlattı.

Movsisyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle gazeteciler grubunu hedef aldıklarını iddia etti.

Bakü ise sivil yerleşimlerin ve nüfusun hedef alındığını reddediyor.

Rusya’da yayın yapan Dojd televizyonu muhabiri Dmitriy Yelovskiy’in de Martuni’de ateş altında kaldığı bildirildi. Dojd televizyonunda yayınlanan habere göre Yelovskiy yara almadı ve şu anda sığınakta bulunuyor.

Ermenistan Başbakanlık Enformasyon ve Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada, Armeniya televizyonunda çalışan Aram Grigoryan adlı gazetecinin de Martuni’de yara aldığı kaydedildi.