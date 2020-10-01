Azerbaycan’dan ‘Karabağ’da Azeri tarafında Suriyeli militanlar savaşıyor’ iddiasına yalanlama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Son günlerde, bazı yabancı medya organlarında, Azerbaycan’ın güya Suriye’den militanları transfer ettiği yönünde haberler görüyoruz. Bu tamamen yalan bilgi. Tüm bu yalan kampanyasının ardında, asılsız haberler yayan, uyduruk isimlerle röportajlar yapan Ermenistan duruyor" ifadesini kullandı.

Azeri diplomat, “Azerbaycan hiçbir eksiği olmayan, profesyonel orduya sahip ve amaçlarına ulaşmak için hiçbir dış güce ihtiyaç duymuyor, özellikle de düzenli olmayan gruplara” diye kaydetti.

Abdullayeva, “Bir kez daha Azerbaycan’a yönelik bu çirkin suçlamaları reddediyor, Azerbaycan ordusunun ülkenin uluslararası tanına sınırları içinde toprak bütünlüğünü sağlamak için hiçbir dış güce ihtiyacı olmadığının altını çiziyoruz” diye konuştu.

Aksine Ermenistan’ın, Azerbaycan’a karşı savaşa katılmaları amacıyla Ortadoğu’dan teröristleri çekmek için “gönüllü silahlı gruplar” oluşturduğuna dikkat çeken Abdullayeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakları işgali sırasında terör gruplarını ve paralı askerleri kullandığına dair çok sayıda delil var. Halihazırda da Ermenistan yönetimi bu politikasını sürdürüyor ve yeni saldırganlık eylemi kapsamında Azerbaycan’a karşı aktif olarak aşırılık yanlısı unsurları kullanıyor. Ermenistan’da ‘gönüllü silahlı grupların’ oluşturulması, Ortadoğu’dan Ermenistan’a transfer edilen teröristlerin hizmetlerinden yararlanmaya yönelik uzun yıllardır hazırlanan planın hayata geçirilmesini amaçlıyor."