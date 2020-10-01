Ermenistan’dan 'Azeri İHA'sının saldırısında 1 vatandaşımız öldü' iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Ermenistan’ın Mets Masrik köyüne saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını iddia etti.