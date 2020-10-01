Ermenistan’dan 'Azeri İHA'sının saldırısında 1 vatandaşımız öldü' iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’a bağlayan yol yakınlarında bulunan Mets Masrik köyünün hava saldırısına uğradığını, saldırı sonucu 1 kişinin öldüğünü ileri sürdü.
Stepanyan, “Düşman, Ermenistan’ın Gegarkun bölgesindeki Şatvan köyü yönünde topçuları kullandı. İHA de Mets Masrik köyüne füze fırlattı, saldırıda 1967 doğumlu bir erkek öldü, iki vatandaşımız da yaralandı” diye yazdı.
Stepanyan, Ermenistan hava savunma güçlerinin bu bölgede Azerbaycan’a ait aralarında Mets Masrik köyüne saldıran drone da dahil 3 İHA vurduğunu ifade etti.
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