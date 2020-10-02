Paşinyan’dan '4 İHA düşürdük' iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ülke hava sahasına giren Azerbaycan’a ait 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini ileri sürdü.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin Kotayk ve Gegarkun bölgeleri üzerinde Azerbaycan’a ait 4 İHA’nın tespit edildiğini iddia etti.

Ermenistan hava savunma güçlerinin önce 3 İHA’yı vurduğunu bildiren Paşinyan, dördüncü aracın arandığını belirttikten sonra yeni paylaşımında, “Dördüncü İHA da imha edildi” diye yazdı.