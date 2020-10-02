Paşinyan ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien Dağlık Karabağ’ı konuştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede Dağlık Karabağ’daki ve Güney Kafkasya’daki durumu ele aldı.

Ermenistan hükümetinin açıklamasına göre, Paşinyan ve O’Brien, Dağlık Karabağ ile Güney Kafkasya’daki durumu konuştu. O’Brien, Dağlık Karabağ’da olanlarla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

O’Brien, ABD’nin en kısa zamanda ateşkes ve istikrarın sağlanmasını istediğini ve hem Ermenistan hem de bölge için yararlı olmaya hazır olduğunu aktardı.

O’Brien, böylelikle ABD, Rusya ve Fransa’nın dün kabul ettiği ortak açıklamadaki tutumunu doğrulayarak, krizin askeri çözümünün olmadığını belirtti.

Paşinyan ise Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki askeri eylemlere dahil olduğu iddiasını dile getirdi.

Paşinyan ayrıca bölgedeki paralı asker ve teröristlerin çıkarılmasının, bu gerçekleşmeden ateşkesin sağlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.