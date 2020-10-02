Putin ile Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaparak Dağlık Karabağ'daki son durumu istişare ettiği belirtildi.

Kremlin'in açıklamasına göre Erivan'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'daki durumu ele alan Putin ve Paşinyan, Ortadoğu'daki yasadışı silahlı gruplara bağlı militanların bölgedeki askeri faaliyetlere dahil edildiğine dair gelen bilgiler nedeniyle ciddi kaygı duyduklarını ifade etti.

Putin, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının liderleri olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la dün yaptıkları ortak açıklama doğrultusunda askeri faaliyetlerin derhal sonlandırılması ve çözüme yönelik siyasi ve diplomatik çabaların yeniden sarf edilmesi gerektiğini tekrar dile getirdi.

Putin ve Paşinyan, temaslara farklı formatlarda devam etmeyi kararlaştırdı.