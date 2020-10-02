Pakistan, Karabağ’da askerlerinin savaştığı iddialarını reddetti

Daha önce Ermeni medyası, Pakistanlı askerlerin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusunun saflarında savaştığını ileri sürmüştü. Ermeni medyası bu iddiasını, kimliği belirlenemeyen iki kişi arasındaki konuşmaya dayandırmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafeez Chaudhary, “Pakistan ordusunun Azerbaycan ordu birlikleriyle birlikte Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı savaştığı yönündeki iddiaları reddediyoruz. Bu spekülasyon ve asılsız bir iddia. Bu tür iddialar sorumsuzca” ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ bölgesinde kötüleşen güvenlik durumundan derinden endişe duyduklarını dile getiren Chaudhary, Ermenistan’ı krizi başlatma ve sivillere saldırmakla suçladı.

Ermenistan’ın derhal askeri eylemlerine son vermesi gerektiğini kaydeden Pakistanlı diplomat, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan’ın tutumuna destek verdiklerini vurguladı.