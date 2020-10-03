Hong Kong yönetiminden ABD Dışişleri Bakanlığının 'iltica listesine' tepki

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının kararının Çin'in iç işleri müdahale olduğunu belirtti.

Hong Kong'da "hukukun üstünlüğünün" egemen olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Hong Kong vatandaşlarının hakları, (bölgenin anayasası niteliğindeki) Temel Yasa ve diğer kanunlarla korunmaktadır. Hong Kong'da 'haksız yargılanan mülteciler' yoktur. Hong Kong'un işleri, Çin'in iç işleridir. Karara karşı çıkıyor ve ABD'yi başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada Hong Kong'u ilk kez "iltica başvurularında öncelik verilecek ülkeler" listesine aldığını bildirmişti. Açıklamada, "iltica başvurlarında, dini nedenlerle baskı gören kişiler, ABD'ye yardım ettiği için hayati tehlike yaşayan Iraklılar ile El Salvador, Guatemala, Honduras, Küba, Venezuela ve Hong Kong vatandaşlarına öncelik verileceği" ifade edilmişti.