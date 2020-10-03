Aliyev, Karabağ müzakereleri için şart getirdi: Karşımızda partner olmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü için müzakerelerin tek taraflı yürütülemeyeceğini, Bakü'nün karşısında bir partneri olması gerektiğini söyledi.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için müzakerelerin tek taraflı yürütülemeyeceğini, Bakü'nün karşısında bir partneri olması gerektiğini ifade etti.

Aliyev, “Karabağ müzakereleri aslında durdu. Çünkü Ermenistan Başbakanı’nın ‘Karabağ Ermenistan'dır’ ifadesinden sonra görüşmelerin imkansız olduğunu söyledim. Ancak Minsk Grubu eş başkanları benden Azerbaycan'ın daha anlayışlı olmasını istedi. Ben de ‘tamam, deneyelim’ dedim. Barışçıl bir yol bulmak istiyoruz, bu nedenle uzun yıllar bekledik ve eğer bu rahatsız edici yaklaşım olmasaydı, müzakereler muhtemelen devam ederdi” diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı ile yapılan görüşmelerin anlamsız olduğuna ve formalite icabı yapıldığına dikkat çeken Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana o toprakların iade edilmeyeceğini söyledi. Eğer bunu yapmak istemiyorlarsa, Minsk Grubu'nun uzun yıllardır geliştirdiği ilkelere karşı çıkıp müzakereleri bozuyorlarsa, bunun ardından ne konuşabiliriz? Müzakereler tek taraflı yapılamaz. Karşımızda bir partner olmalı. Ancak müzakerelerde Ermenistan şahsında henüz bir partnerimiz yok.”

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.