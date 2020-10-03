Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 7 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlık Karabağ’daki temas hattı üzerindeki Terter, Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde 7 köyün kurtarıldığını belirtti.

Bu gün #Azərbaycan #Ordusu Tərtər rayon Talış kəndini, Cəbrayıl rayon Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini azad etmişdir.#Qarabağ #Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020

​Aliyev, "Bugün, Azerbaycan ordusu Terter bölgesindeki Talış köyünü, Cebrayil bölgesindeki Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Guyçağ köylerini ve Fuzuli bölgesinde Aşağı Abdulrahmanlı köyünü işgalden kurtardı" ifadelerini kullandı.

Aliyev daha önce de Magadiz köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.