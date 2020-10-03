Gürcistan, paralı askerlerin Karabağ’daki cepheye kendi üstünden ulaştıklarını yalanladı

Tiflis, ‘Suriyeli paralı askerlerin Karabağ’daki cephe hattına Gürcistan üstünden ulaştıkları’ iddiasını yalanladı. Gürcistan parlamentosu da Karabağ’daki çatışmalar esnasında tarafsızlıklarını koruyacakları açıklamasını yaptı.

Gürcistan’ın devlet güvenlik servisinin başındaki Grigol Liluaşvili, ‘Suriyeli paralı askerlerin Türkiye’den yola çıkıp Gürcistan üstünden Karabağ’daki cephe hattına gittikleri’ iddialarına ilişkin, “Söz konusu bilginin asla bir dayanağı yoktur. Yayılmasının amacı, Gürcistan ve bölgede gerilimin tırmandırılmasıdır” dedi.

Daha önceyse Gürcistan hükümeti, askeri ekipmanların kendi toprakları üstünden taşınması için Ermenistan ve Azerbaycan’a verilmiş olan izinleri askıya almıştı.

Gürcistan parlamentosunun savunmadan sorumlu başkanı İrakliy Sesiaşvili de Karabağ sorunu esnasında ülkesinin tarafsızlığını koruyacağını söylemişti.

Karabağ’da gerilim geçen cumartesi günü yeniden tırmanmıştı. Taraflar arasında bir haftadır süren çatışmalarda her gün yeni kayıp haberleri geliyor.

Her iki taraf da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu öne sürüyor.

Karabağ hukuken Azerbaycan topraklarının parçası sayılıyor, ancak fiili olarak Ermeni güçlerin denetiminde.