Ermenistan’dan ‘Bakü, Karabağ’da İsrail yapımı roketatar sistemi kullanıyor’ iddiası

Erivan’dan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da sivil halka karşı İsrail yapımı LAR-160 çok namlulu roketatar sistemleri kullandığı ileri sürüldü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Ovannisyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Karabağ'ın sivil nüfusunu İsrail yapımı LAR-160 çok namlulu roketatar sistemlerinden misket bombaları ile bombaladığını iddia etti.

Ovannisyan, kullanıldığı iddia ettiği cephane elementlerinin fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşarak, “Azerbaycan, sivilleri LAR-160 çok namlulu roketatar sistemlerinden misket bombaları ile bombalıyor” ifadelerini kullandı.

Ադրբեջանի կողմից Խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառվում է LAR-160 տեսակի համազարկային կայանքների կասետային արկեր։ Posted by Արծրուն Հովհաննիսյան on 2020 Cotmeh 3, Saturday

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.