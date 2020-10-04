Ermenistan’dan ‘Bakü, Karabağ’da çatışmalar başladığından beri 113 İHA ve 250 zırhlı araç kaybetti’ iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların başlangıcından bu yana 113 insansız hava aracı (İHA) ve 250 zırhlı araç kaybettiği iddia edildi.

Dağlık Karabağ’daki çatışmaların başlangıcından bu yana Azerbaycan ordusunun 113 İHA ve 250 zırhlı araç kaybettiğini ileri süren Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Ovannisyan, şöyle konuştu:

“Azerbaycan tarafı son 24 saatte 10 İHA, 3 uçak, üç adet Smerç çok namlulu roketatar sistemi ve bir helikopter kaybetti. Genel olarak çatışmaların başlangıcından bu yana 113 İHA ve 250 adet zırhlı araç imha edildi.”

Savunma Bakanlığı yetkilisi, Azerbaycan’ın son 24 saat içindeki insan gücü kaybının ise 440-450 kişi olduğunu ileri sürdü.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.