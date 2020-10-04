Ermenistan, Karabağ'daki durum nedeniyle AİHM'den 'Türkiye'ye karşı tedbir alınmasını' talep etti

Ermenistan’ın, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki durum nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) Türkiye’ye karşı tedbir alınması için başvurduğu bildirildi.

Erivan’ın AİHM’deki temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki gerginlik sırasında Ankara’nın Bakü’ye yaptığı yardımı gerekçe göstererek mahkemeden Türkiye’ye karşı tedbir alınması için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Temsilciliğin Facebook sitesinde yayınlanan açıklamada, “Bugün Ermenistan hükümeti, Azerbaycan'ın Artsakh (Karabağ) ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin sivil nüfusuna ve tesislerine yönelik saldırıları sırasında Türkiye'nin sağladığı çeşitli yardımları dikkate alarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'ye karşı geçici önlemler uygulanması talebiyle başvuruda bulundu” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Ermenistan hükümeti Karabağ adına ve kendi adına, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 39. maddesinde öngörülen geçici tedbirlerin Türkiye aleyhine uygulanması için AİHM’ye dilekçe verdi” ifadelerine yer verildi.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.