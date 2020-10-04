Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ lideri Arutyunyan hakkında ceza davası açtı

Azerbaycan Başsavcılığı’nın hazırladığı başvuruda, Dağlık Karabağ lideri Araik Arutyunyan hakkında Cumhuriyet Ceza Yasasının 15 maddesi üzerinden ceza davası açıldığı ifade edildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan, 1 kişinin ölmesine ve 32 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarının gerekçe gösterildiği Başsavcılık makamının başvurusunda, şöyle denildi:

“Gence'nin Ermeniler tarafından ateşe tutulması olayı ile ilgili ceza davası açıldı. Bu olay üzerine, ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ Araik Arutyunyan'ın Cenevre Sözleşmesinin gereklerini ihlal ederek sivilleri kasten öldürmeye ve halk arasında panik yaratmaya yönelik eylemlerde bulunduğuna dair yeterli delil toplandı.”

Belgeye göre Arutyunyan hakkında ‘saldırgan savaşın planlanması, hazırlanması, başlatılması ya da sürdürülmesi’, ‘silahlı çatışmalar sırasında uluslararası beşeri hukuk normlarının ihlali’, ‘silahlı çatışma sırasında suç teşkil eden emirlerin verilmesi’, ‘kasıtlı cinayet’, ‘mülkün kasıtlı olarak imha edilmesi ya da mülke zarar verilmesi’, ‘terörizm’, ‘suç topluluğunun (suç örgütünün) kurulması’, ‘kanunlarda öngörülmeyen silahlı oluşumların veya grupların kurulması’ maddelerinden ceza davası açıldı.

Dava ile ilgili soruşturmayı yürütme yetkisi Başsavcılık Soruşturma İdaresine verildi.

Araik Arutyunyan ile ilgili kovuşturma için tüm uluslararası kuruluşlara başvurulduğu belirtilen belgede, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ ‘Cumhurbaşkanı’ Araik Arutyunyan ve bu yasadışı yapının diğer yöneticileri, sivillere ve ordu da dahil olmak üzere insanlığa karşı suç işlemeleri nedeniyle sorumlu tutulmaları için gerekli tedbirler alınıyor” denildi.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.