Azerbaycan: Ermenistan ordusu Bakü yakınlarındaki bir bölgeye füze fırlattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan’ın kentlerine ve bölgelerine 8 füze fırlattığını, füzelerden ikisinin başkent Bakü’nün yakınında yer alan Hızı ve Apşeron bölgelerine isabet ettiğini duyurdu.

Ermenistan’ın füze saldırısı hakkında Twitter hesabından bilgi veren Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın kentlerine ve bölgelerine 8 füze fırlattığını, füzelerden ikisinin başkent Bakü’nün yakınında yer alan Hızı ve Apşeron bölgelerine isabet ettiğini ifade etti.

Hacıyev, “Ermenistan’ın Azerbaycan'daki sivil nüfusa ve sivil altyapıya yönelik füze saldırıları. İkinci en büyük şehir, Gence: dört füze artı misket mühimmatlı Smerç roketleri. Hızı ve Apşeron bölgesi: 300 kilometre orta menzilli iki füze. Mingeçevir: iki füze. Su deposu ve elektrik santrali” ifadelerini paylaştı.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja:4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi&Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

‘Ermenistan Bakü yakınlarındaki bölgeye füze fırlattığı açıklamasını yalanladı’

Diğer yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, ordunun Bakü’nün yakınında yer alan Hızı ve Apşeron bölgelerine yönelik füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Facebook hesabından bir açıklama yayınlayan Stepanyan, “Azerbaycan tarafı, herhangi bir delil sunmadan Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin Hızı ve Apşeron bölgelerini vurduğunu öne sürüyor. Sıradaki bu yalanın Azerbaycan'ın provokasyonlara zemin hazırladığını gösterdiği ortada” ifadelerini paylaştı.

​Başkent Bakü ve Hızı arasındaki mesafe 101 kilometre, Bakü ve Apşeron bölgesi arası ise 5-6 kilometre.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.