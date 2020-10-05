Azerbaycan ve Ermenistan, birbirlerini sivil yerleşim birimlerine saldırmakla suçluyor

Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattında süren çatışmalarda Ermeni tarafının gerçekleştirdiği saldırılarda ölen sivil sayısının 24’e, yaralanan sivil sayısının da 121’e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, “56 sivil nokta imha edildi, 306 ev yıkıldı” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, radar sistemleriyle Ermenistan topraklarından sivil altyapılara ve yoğun nüfuslu bölgelere füze fırlatıldığını tespit ettiklerini bildirdi.
‘Azerbaycan güçleri Stepanakert’e saldırıyor’
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait müstahkem mevkilere ateş açtığı iddiaları tamamen yanlış bilgi ve yalan” iddiasında bulundu.
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’dan da Azerbaycan güçlerinin başkent Stepanakert’e füze saldırısı gerçekleştirdiği açıklaması geldi.
Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, “Düşman Stepanakert ve Şuşa’ya füze fırlatıyor. Savunma ordusunun saldırılara yanıtı gecikmeyecek” dedi.
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