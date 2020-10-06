Kırgızistan’da protestocular hükümet binasını ele geçirdi

Sputnik muhabirine konuşan kabineden bir kaynağın açıklamasına göre, Bişkek’te protestocular hükümet binasını ele geçirdi.

Kaynak, “İşe gidemiyoruz, içeride yabancı birileri var, içeri girmemize izin vermiyorlar” dedi.

Kaynak, binada yağma veya yakıp yıkma gibi bir durumun belirtisi ile karşılaşmadığını kaydetti.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.