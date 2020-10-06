Kırgızistan lideri Ceenbekov: Ülkede darbe girişimi gerçekleşti

Halka hitap eden Ceenbekov, “Geçtiğimiz gece birtakım siyasi güçler, seçimlerin arkasına sığınarak Kırgızistan’da iktidarı ele geçirmeye çalıştı” dedi.

Merkez Seçim Komitesi’ne seçimlerde bir hile olup olmadığını detaylı bir şekilde incelemeleri, gerekirse sonuçları iptal etme önerisinde bulunan Ceenbekov, “Siyasi partilerin liderlerini taraftarlarını sakinleştirmeleri ve toplandıkları yerlerden götürmeleri çağrısı yapıyorum. Tüm yurttaşlarımı barışı muhafaza etmeye ve provokatif güçlerin çağrılarına uymamaya çağırıyorum. Ülkemizin barışı ve toplumumuzun güvenliği en önemli hususlar. Tüm güçleri ülkemizin akıbetini, siyasi hırslarından öncelikli tutmaya ve hukuki davranmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Ceenbekov ayrıca tüm sorunların barışçıl yolla ve hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

‘1 kişi öldü, 590 kişi yaralandı’

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkedeki protestolarda yaralananların sayısı 590’a çıktı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Ölen kişinin 30-35 yaşlarında olduğu kaydedildi.

‘Güvenlik güçleri arasından 190 kişi yaralandı’

Diğer yandan protestocularla yaşanan arbedeler sırasında güvenlik güçleri arasından 190 kişinin yaralandığı, 6’sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bişkek Komutanlığına yeni atama

Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov da Bişkek Komutanı oldu.

Asanov, Eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’le tutuklanması sırasında görüşmeler gerçekleştirmişti.

Atambayev, protestocular tarafından serbest bırakılmıştı.

Kırgızistan’da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayını ve parlamento binası alanına girdi.